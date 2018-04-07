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Власти Уфы: дамба на Касимовском пруду не повреждена, но работы продолжатся

20:39, 07.04.2018
Власти Уфы: дамба на Касимовском пруду не повреждена, но работы продолжатся
Фото: ufacity.info

Власти Уфы отрицают сообщения о прорыве дамбы на Касимовском пруду, в микрорайоне Шакша. При этом в администрации рассказали, что работы на объекте возобновят, как только туда сможет проехать тяжелая техника.

«На Касимовском пруду, в микрорайоне Шакша, произошло частичное просачивание воды под трубой, по естественному руслу», — говорится в сообщении мэрии.

Власти города подчеркнули, что опасности для близлежащих домов нет. В администрации Уфы утверждают, что вода просочилась под трубой и поэтому разлилась в стороне от дамбы.

Чиновники утверждают, что контролируют ситуацию.

Ранее ряд СМИ Башкирии опубликовали информацию о прорыве плотины на Касимовском пруду.

ОбществоВластьИнфраструктура Башкортостан
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