Власти Уфы: дамба на Касимовском пруду не повреждена, но работы продолжатся

Власти Уфы отрицают сообщения о прорыве дамбы на Касимовском пруду, в микрорайоне Шакша. При этом в администрации рассказали, что работы на объекте возобновят, как только туда сможет проехать тяжелая техника.

«На Касимовском пруду, в микрорайоне Шакша, произошло частичное просачивание воды под трубой, по естественному руслу», — говорится в сообщении мэрии.

Власти города подчеркнули, что опасности для близлежащих домов нет. В администрации Уфы утверждают, что вода просочилась под трубой и поэтому разлилась в стороне от дамбы.

Чиновники утверждают, что контролируют ситуацию.

Ранее ряд СМИ Башкирии опубликовали информацию о прорыве плотины на Касимовском пруду.