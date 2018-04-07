В Facebook введут обязательную верификацию модераторов крупных сообществ

Facebook потребует подтверждения личности тех, кто стоит за проводимыми в социальной сети кампаниями, а также личности модераторов крупных сообществ. Об этом сообщил глава Facebook Марк Цукерберг.



«Это позволит повысить стандарты для всей политической рекламы в интернете», — говорится в сообщении Цукерберга.

При этом рекламодателей, которые не пройдут верификацию, не допустят к размещению рекламы. Кроме того, Цукерберг поддержал предложение о более жестком регулировании политической рекламы в интернете.

«Эти шаги сами по себе не остановят всех людей, которые хотят обойти систему. Но они значительно затруднят повторение того, что сделали русские во время 2016 года, используя фейковые аккаунты и страницы для размещения рекламы», — добавил он.



Напомним, комитет палаты представителей конгресса США по разведке не нашел следов сговора Дональда Трампа и России во время американских выборов.

