Дуров опроверг сведения о британском гражданстве

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не получал британского гражданства. Информация об этом появилась в британском реестре компаний – в карточке компании Telegram Open Network Limited.

Павел Дуров назвал всю запись в реестре фейком.

«Мы уже несколько недель расследуем, кто стоит за этой фейковой записью», — цитируют «Ведомости» Павла Дурова.

Регистрационная палата Великобритании сделала запись о Telegram Open Network Limited 28 февраля. Документы о регистрации Telegram Open Network Limited поданы от имени «Павла Дурова».

В документах указано, что владелец мессенджера — Дуров, гражданин Великобритании. Отмечается, что офис компании располагается в Лондоне, на улице Ватерлоо-роуд.

Напомним, сегодня стало известно, что Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram. Иск подан «в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона».