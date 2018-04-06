Дуров опроверг сведения о британском гражданстве
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не получал британского гражданства. Информация об этом появилась в британском реестре компаний – в карточке компании Telegram Open Network Limited.
Павел Дуров назвал всю запись в реестре фейком.
«Мы уже несколько недель расследуем, кто стоит за этой фейковой записью», — цитируют «Ведомости» Павла Дурова.
Регистрационная палата Великобритании сделала запись о Telegram Open Network Limited 28 февраля. Документы о регистрации Telegram Open Network Limited поданы от имени «Павла Дурова».
В документах указано, что владелец мессенджера — Дуров, гражданин Великобритании. Отмечается, что офис компании располагается в Лондоне, на улице Ватерлоо-роуд.
Напомним, сегодня стало известно, что Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram. Иск подан «в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона».
Справка
Спор между ФСБ и Telegram начался после теракта в метро Санкт-Петербурга. Силовики хотели получить доступ к сообщениям с шести телефонных номеров, предположительно связанных с организаторами взрывов. Дуров тогда заявил, что ключ шифрования позволит ФСБ читать сообщения всех пользователей, поэтому его оставят в тайне. 16 октября Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ подчиниться требованиям силовиков, ключ шифрования мессенджер так и не предоставил.
20 марта стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать Telegram через 15 дней, если компания откажется предоставить спецслужбам информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым