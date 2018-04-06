В «ВИМ-Авиа» сообщили о краже четырех двигателей от самолетов

Руководитель «ВИМ-Авиа» заявил, что у них украли четыре двигателя от самолетов из немецкого аэропорта Франкфурт-Хан.

Помимо двигателей, у компании украли четыре легковых автомобиля, два грузовика, один микроавтобус и неопределенное количество компьютеров и камер наблюдения, сообщает telegram-канал Mash.

По предварительным данным полиции, к пропажам причастен бывший гендиректор «ВИМ-Авиа» Вячеслав Кононенко, продавший имущество неизвестным лицам.

Ранее Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с авиакомпании «ВИМ-Авиа» более 3 млрд рублей в пользу компании «РНГО», контролируемой «Татнефтью». До этого банк «Зенит» (71,87% принадлежит «Татнефти») продал долги авиакомпании «ВИМ-Авиа» на сумму 3 млрд рублей компании «РНГО», контролируемой «Татнефтью».