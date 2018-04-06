Росстандарт обяжет организации ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию

Росстандарт обяжет руководителей организаций ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию. Соответствующий ГОСТ вступит в силу с 1 мая.

По стандарту, проверять пожарную сигнализацию и системы оповещения нужно раз в квартал. Системы противодымной защиты, тушения и противопожарного водопровода — раз в полгода. Ответственным за инспекции будет собственник объекта. В случае выявленных неисправностей он будет обязан устранить их, пишут «Известия».

За отказ от испытаний штраф грозит до 200 тыс. рублей для юрлиц. В случае пожара и причинения тяжкого вреда здоровью человека или его смерти сумма взыскания составит до 1 млн рублей. Также работу организации могут приостановить на 90 суток.

Ранее сообщалось, что МЧС дважды в год будет проводить учения по тушению пожаров для сотрудников торговых центров.