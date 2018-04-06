«Артдокфест» оштрафовали на 100 тысяч рублей за показ фильма о Донбассе

Пресненский суд Москвы оштрафовал фестиваль «Артдокфест» на 100 тыс. рублей за показы фильма Беаты Бубенец «Полет пули» без прокатного удостоверения.



В «Артдокфесте» назвали штраф «катастрофически большим», а решение суда «ударом по самому факту существования фестиваля в России».

«В своем решении мировой судья не учел принципиально важную вещь — по Российскому законодательству зарубежному фильму для участия и демонстрации в рамках Международного кинофестиваля, проводимом на территории РФ, прокатное удостоверение государственного образца не требуется», — сообщает пресс-служба фестиваля.

Фильм о войне на Донбассе показали на фестивале дважды — 9 и 10 декабря 2017 года. Второй сеанс был сорван активистами SERB. Они распылили в кинотеатре жидкость с химическим запахом, после чего всех зрителей эвакуировали. После этого трое активистов были осуждены по административной статье на небольшие сроки.

Напомним, сценарист и кинорежиссер Марина Разбежкина подробно рассказала о скандальном фильме «Полет пули» в интервью «Реальному времени».