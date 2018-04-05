Россия не будет назначать полпреда в НАТО, пока альянс не пойдет на диалог

Россия не собирается назначать полномочного представителя в НАТО, пока организация не предпримет меры для совместной работы. Об этом рассказал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

«Эта должность будет пустовать, пока мы не увидим реальной готовности со стороны натовцев работать всерьез», — цитирует Келина «Интерфакс».



Он также сообщил, что информационный центр НАТО в России сейчас является техническим и не будет закрыт в ответ на высылку российских представителей в альянсе.

Ранее должность полпреда России в НАТО занимал Александр Грушко, который в январе 2018 года был назначен заместителем министра иностранных дел РФ.



В конце марта генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о выдворении российских дипломатов из более чем 25 стран НАТО из-за инцидента с отравлением Скрипаля.