«Хаббл» получил фотографию самой далекой на данный момент звезды Вселенной

Мощнейшая гравитационная линза, усилившая свет в 2 тысячи раз, помогла орбитальной обсерватории «Хаббл» получить фотографии звезды, удаленной от Земли на 9 млрд световых лет.



«Нам впервые удалось увидеть обычную звезду — не сверхновую, не гамма-вспышку, а самое заурядное светило… Как нам кажется, другие подобные наложения «космических линз» помогут нам увидеть самые ранние звезды Вселенной. Само мироздание подарило нам самый большой телескоп, какой только может существовать», — цитирует «РИА Новости» Алексея Филиппенко из университета Калифорнии.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, расположенной в созвездии Волопас на расстоянии около 130 млн световых лет от Земли.