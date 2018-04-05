СМИ: Apple разрабатывает вогнутый экран для iPhone

Американская компания Apple разрабатывает систему бесконтактного взаимодействия с сенсорными дисплеями и вогнутый экран для своих смартфонов.



Корпорация хочет разнообразить линейку своих iPhone на «все более переполненном рынке» мобильных телефонов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg. При этом нововведения пока находятся на ранней стадии исследований, и в итоге компания может от них отказаться.

Бесконтактный тачскрин позволит владельцам смартфонов Apple выполнять некоторые задачи, «двигая пальцами близко к экрану, но не касаясь его», сообщает источник Bloomberg.

Также Apple занимается созданием дисплея, вогнутого к центру экрана сверху и снизу. У всех нынешних моделей iPhone плоский экран. На разработку нового дисплея и бесконтактного тачскрина у компании уйдет минимум 2 года.

Напомним, в марте стало известно о том, что по итогам февральских продаж в России доля смартфонов Huawei впервые превысила долю гаджетов Apple. Подробнее об этих и многих других событиях медиасферы — в итоговом обзоре «Реального времени».

