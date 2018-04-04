МЧС по РТ предложило благоустроить 59 новых пляжей на территории республики

Начальник ГУ МЧС РФ по РТ Рафис Хабибуллин предложил увеличить количество общественных пляжей из-за участившихся случаев смерти при купании в необорудованных местах. Он отметил, что сейчас в республике всего 35 пляжей, можно еще обустроить 59.

«Мы обнаружили 59 мест, где рельеф дна позволяет оборудовать пляж. По нашим подсчетам, разовые затраты на оборудование одного пляжа — 500 тысяч рублей. Ежегодное содержание всех пляжей, если мы сегодня придем к общему мнению, обойдется в 18,8 млн рублей. Расходы предлагаем возложить на соответствующее муниципальное образование, где будут создаваться эти пляжи», — цитирует Хабибуллина корреспондент «Реального времени».

Он отметил, что уже в 2018 году планируется оборудовать еще четыре места для купания. Всего за пять лет планируется обустроить 18 новых пляжей.

Напомним, вопрос о введении новых зон для купания вставал еще летом прошлого года. Предполагалось, что земля по ул. Пролетарской может быть использована под пляж.