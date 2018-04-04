«Молодому человеку находиться на пляже и так приятно — там столько красивых девушек»

Как на Совбезе Татарстана предлагали организовать «спасателей Малибу» и перестать разрушать семьи с помощью видеокамер в подъездах

Сегодня в казанском Кремле прошло заседание Совета безопасности республики. Главная тема, антитеррористическая и пожарная безопасность в общественных местах и детских учреждениях, осталась за кадром. При журналистах обсудили работу системы «Безопасный город» и обеспечение безопасности на пляжах. В 2017 году в Татарстане с помощью камер видеонаблюдения раскрыли 669 преступлений и выявили 5476 административных правонарушений. Но просто следить — это прошлый век, поэтому руководитель самого передового района Татарстана Айрат Хайруллин похвастался, что в Альметьевске камеры могут еще и распознавать людей, и попросил денег на закупку еще 500 таких камер. «Дело, конечно, хорошее, но с глубокими последствиями, — прокомментировал Минниханов, — от безопасности до развода — один шаг». Подробности — в материале «Реального времени».

Как Айрат Хайруллин распознает альметьевцев

В Татарстане установлено более 54900 камер, больше всего в Казани, но отличился слежкой за жителями и Альметьевск, поэтому с докладом выступил глава района Айрат Хайруллин. Он рассказал, что в районе 5333 камеры, из них 2005 на территории многоквартирных домов. Благодаря камерам раскрыто в 2017 году 33 преступления, а за три месяца 2018-го — уже 17 (на экране за спиной Хайруллина демонстрировалось видео с камеры, запечатлевшей очередной грабеж). Камеры, продолжал Хайруллин, имеют профилактический эффект — количество преступлений в общественных местах снизилось на 24%, положительно влияют они и на дворников — руководство управляющих компаний может следить за тем, как те убирают территорию. Но в этом в принципе ничего удивительного нет, и Альметьевск как передовой район пошел дальше.

— В целях дальнейшего развития необходимо использовать систему видеоаналитики и технологии распознавания лиц. В рамках пилотного проекта 7 февраля была развернута система лицевой биометрии, аналогов которой нет в России. Она установлена на 25 камерах в многоквартирных домах и детсадах. С ее помощью мгновенно определяется личность человека, говорил Хайруллин. В это время за его спиной мелькали фото двух «коварных типов гражданской наружности». Первый, как сообщали титры, подозревается в серии краж, а второй, лишенный родительских прав, пришел за ребенком в детский сад, там-то его и распознал искусственный интеллект.

Хайруллин, хотя его никто не спрашивал, все-таки счел нужным сообщить, что система работает в Альметьевске бесплатно, в тестовом режиме. Но вообще, стоит это удовольствие 500 рублей в месяц за одну камеру, и это еще дешево, потому что тот же разработчик московскому метро продает ее за 1500 рублей за штуку.

— Учитывая положительный опыт, есть предложение дооснастить многоквартирные дома, автовокзалы, культурные сооружения в Альметьевске 500 фронтальными камерами, — понятно куда клонил Айрат Хайруллин.

Айрат Хайруллин попросил денег на закупку еще 500 камер



«Может, за счет объема договоримся?»

На помощь главе подоспела тяжелая артиллерия в виде министра информатизации и связи Романа Шайхутдинова: «Мы от этой компании получили коммерческое предложение, на основе его «Таттелеком» сформулировал итоговое решение, цена получилась пока 60 млн рублей в год…»

— Это для одного района столько, что ли? — удивился Минниханов. — Нам надо не только один район смотреть, если систему выбирать, надо всю республику, может, за счет объема договоримся?

Предложил сначала Минниханов сбить цену количеством, а потом спросил: «Наши что, не могут, что ли? Ваши специалисты смотрели? Нет?» Оказалось, что систему производит некая московская фирма, и понятен интерес Минниханова, ведь у нас есть целый Иннополис, «Идея» и много других IT-парков. Но потом разговор вновь вернулся к количеству камер.

— 500 камер почему? Надо камеры правильно расставить — в зависимости от того, какие задачи решаем. И информацию правильно перерабатывать, чтобы не просто так камеры стояли.

И оказалось, что замечание Минниханова очень рациональное, потому что министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин рассказал, что тотальная слежка и распознавание лиц не панацея от злоумышленников.

— Представьте: 500 камер установлено и 500 камер начинают выдавать какие-то совпадения. И должен кто-то это разгребать. На 1000-летие Казани нам федеральное МВД закупало. Мы ставили их на площади Свободы, огораживали и запускали людей потоком. К чему это привело? Система дает какие-то совпадения, эти списки надо разгребать. Пока разгребли, человек ушел, где его искать — непонятно, — отметил Хохорин.

Артем Хохорин рассказал, что тотальная слежка и распознавание лиц не панацея от злоумышленников



«Мы же за семью крепкую. Чтобы камеры наши семьи не разрушали»



И тут Айрат Хайруллин начал сдаваться — недостатки у интеллектуальной системы все-таки существуют. «Проблема в том, что те камеры, которые мы ставим в многоквартирный дом, мы их ставим выше подъездной двери. Соответственно, мы снимаем под углом, и это не дает возможности распознавать лицо. Надо в домофон или где проходит митинг, скопление людей — где мы рамки ставим. И мониторить не все лица, а тех, кто находится в уголовном розыске».

Услышав про распознавание лиц в подъездах, Рустам Минниханов очень удивился.

— Подъездная дверь — это надо нам распознавать всех? Никто друг к другу ходить не будет! Зачем так надо нам ограничивать конституционные права? Кто-то куда-то хотел зайти, а там камера стоит. Нет, дело, конечно, хорошее, но с глубокими последствиями, — засмеялся Минниханов, а за ним весь зал. — Мы же за семью крепкую. Чтобы камеры наши семьи не разрушали.

Последний по пляжам и первый по утопленникам

Следующий доклад был посвящен пляжам. Тема, казалось бы, мелковата для Совбеза, но речь шла не об отдыхе, а о безопасности. И эти две темы неразрывно связаны. В Татарстане ежегодно тонут 130 человек, причем все несчастные случаи происходят в необорудованных для купания местах.

— На всю республику у нас всего 35 пляжей, из них большая часть в санаториях. Для населения доступно всего 15 пляжей. По общему количеству пляжей мы находимся на 6-м месте в ПФО. При этом имеем наибольшую площадь водных объектов, а по количеству населения — второе место после Башкортостана, — рассказал Рафис Хабибуллин, начальник ГУ МЧС РФ по РТ.

На территории Саратовской области 109 пляжей, при этом площадь водных объектов вдвое меньше, а населения в полтора раза меньше. В Ульяновской области количество пляжей — 46, продолжал нелицеприятные сравнения Хабибуллин и попросил оборудовать больше официальных пляжей.

— Мы обнаружили 59 мест, где рельеф дна позволяет оборудовать пляж. По нашим подсчетам, разовые затраты на оборудование одного пляжа — 500 тысяч рублей. Ежегодное содержание всех пляжей, если мы сегодня придем к общему мнению, обойдется в 18,8 млн рублей. Расходы предлагаем возложить на соответствующее муниципальное образование, где будут создаваться эти пляжи, — предложил Хабибуллин.

Пока ищут деньги на оборудование новых пляжей, Хабибуллин предложил на территории действующих установить информационные стенды — нужна мощная социальная реклама



«Вообще, молодому человеку находиться на пляже и так приятно — там столько красивых девушек»



— Уважаемые главы, конечно, ваши предложения мы будем включать в программу общественных пространств. Но каких-то надуманных постов спасателей в четыре смены — этого не будет. Если хотите — делайте, но там должен быть хозяин, если там не будет хозяина, то все загадится. Готов ли на это муниципалитет? — спросил Рустам Минниханов.

По его словам, нормальные условия на воде нужно создать, но без излишеств.

— Нам надо готовить спасателей-волонтеров среди студентов. Не надо моторных лодок, ничего… Если кто на курорты ездит — видит, что есть пластмассовые байдарки. Значит, купить ему такую байдарку, бейсболку, футболку, пусть охраняет, — сказал Минниханов. От желающих отбоя не будет, считает он, потому что каждому парню за счастье быть на пляже.

— Вообще, молодому человеку находиться на пляже и так приятно — там столько красивых девушек. В футболке, бейсболке будет красиво ходить… — описал будущее «татарстанское Малибу» и его спасателей Минниханов.

— Их самих надо будет спасать, — кто-то в зале пошутил, и снова все засмеялись.

А пока ищут деньги на оборудование новых пляжей, Хабибуллин предложил на территории действующих установить информационные стенды — нужна мощная социальная реклама, сказал он. «Пусть люди, прежде чем заходить в воду, узнают, кто и при каких обстоятельствах здесь погиб».