«ИнтехБанк» предъявил требования к «Новой нефтехимии» на 163,1 млн рублей

ПАО «ИнтехБанк» предъявило требования к ООО «Новая нефтехимия» на сумму 163,1 млн рублей.

Информация об этом размещена на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, что 19 марта Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Новая нефтехимия», бенефициаром которого является экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин, и открыл процедуру конкурсного производства. Начальную процедуру банкротства в «Новой нефтехимии» запустили еще в октябре прошлого года. Тогда с иском в суд обратилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка». Сумма требований составила 161,5 млн рублей.