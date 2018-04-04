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«ИнтехБанк» предъявил требования к «Новой нефтехимии» на 163,1 млн рублей

13:44, 04.04.2018
«ИнтехБанк» предъявил требования к «Новой нефтехимии» на 163,1 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

ПАО «ИнтехБанк» предъявило требования к ООО «Новая нефтехимия» на сумму 163,1 млн рублей.

Информация об этом размещена на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, что 19 марта Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Новая нефтехимия», бенефициаром которого является экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин, и открыл процедуру конкурсного производства. Начальную процедуру банкротства в «Новой нефтехимии» запустили еще в октябре прошлого года. Тогда с иском в суд обратилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка». Сумма требований составила 161,5 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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