ВТБ сэкономил более 100 млн рублей на досрочном погашении кредитов

По итогам 2017 г. ВТБ сэкономил более 100 млн рублей на внедрении функции частичного и полного досрочного погашения кредитов в интернет- и мобильном банке ВТБ-Онлайн. В прошлом году данной услугой воспользовались порядка 1 млн клиентов, а за первые три месяца 2018 г. — уже около 300 тыс. человек.

Возможность оформления частичного и полного досрочного погашения кредита в ВТБ-Онлайн появилась в апреле 2017 года. С момента внедрения функционала выросла доля клиентов, которые проводят эти операции дистанционно, без звонка и визита в отделение банка. По итогам I квартала 2018 г. доля таких клиентов возросла до 94%. При этом более 70% заемщиков, которые первый раз воспользовались частичным погашением кредита в ВТБ-Онлайн, совершали в дистанционных каналах и другие операции из разряда daily-banking (p2p-переводы, коммунальные платежи).

Ранее досрочное погашение можно было зарегистрировать только в офисах или при звонке в контактный центр. Вывод функционала в цифровые каналы позволил существенно сократить время проведения операции: в настоящий момент в ВТБ-Онлайн она в среднем занимает до 90 секунд. При этом в интернет-банке клиенты видят полную информацию о кредите, а также график предстоящих платежей.

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