Роспотребнадзор: в Оренбуржье зарегистрирован первый укус клеща

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области сообщило о начале мониторинга за клещевыми инфекциями в регионе. Первый случай обращения из-за укуса клеща в этом году зарегистрирован 26 марта.

В прошлом году первое обращение произошло 9 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что природные очаги клещевого вирусного энцефалита в области расположены на территориях Шарлыкского, Северного, Абдулинского и Бугурусланского районов. Также опасными считаются Оренбургский, Пономаревский и Сакмарский районы.

Для профилактики проводится вакцинация жителей нескольких районов. Также проводятся акарицидные обработки.