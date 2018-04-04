Речной порт Ульяновска повысил цены для причаливания теплоходов в 9 раз

Ульяновский речной порт поднял цены за причаливание для туристических теплоходов в 9 раз.

По словам генерального директора АО «Ульяновский речной порт» Бориса Падиарова, удорожание стоимости услуг является вынужденной мерой из-за убыточности предприятия.

В прошлом году убытки порта составили 7 млн рублей. Поэтому было принято решение поднять сумму для гостевых судов за причаливание с 2 тыс. рублей с небольшим до 20 тыс. рублей, пояснил Падиаров.

В ответ на это туроператоры намерены отказаться заходить в Ульяновск из-за высокой стоимости причаливания кораблей.

Как сообщает портал 73online.ru, перед началом навигации практически все порты Поволжья подняли стоимость. Однако в них стоимость причаливания кораблей выросла на 10—20%. Тарифы на услуги речных портов не регулируются государством, поэтому каждый из портов устанавливает цены по своему усмотрению.