АКРА: равновесная ключевая ставка может опуститься ниже 6% к 2021 году

Равновесная ключевая ставка может опуститься ниже 6% к 2021 году. Понижающий эффект могут оказать возможное снижение темпов мирового экономического роста, бюджетное правило и более стабильные цены на нефть.



«Нынешний цикл быстрого снижения краткосрочных ставок почти окончен, так как они почти достигли текущей оценки нейтрального уровня 6-7%. По мнению Банка России, этот уровень может сохраняться, то есть рыночно обоснован, при близких к потенциальным темпам роста экономики и инфляции недалеко от целевой. Но сам нейтральный уровень в ближайшем будущем может меняться. К 2021 году равновесная ключевая ставка может стать ниже 6%», — передает «РИА Новости» со ссылкой на рейтинговое агентство АКРА.



Эксперты АКРА отметили, что в сторону понижения влиять будут возможное снижение темпов мирового экономического роста, бюджетное правило, менее волатильные цены на нефть.

При этом в сторону повышения могут повлиять протекционизм в мировой торговле, старение населения, санкции.

Напомним, в марте Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25% годовых.