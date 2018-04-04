В Италии арестовали российского бизнесмена

Бывший глава компании «Размах» Игорь Тупальский арестован в Италии по делу о заказном убийстве. Россия направила документы на экстрадицию Тупальского.



Предпринимателя задержали на территории Италии по запросу российских правоохранительных органов и поместили под арест, передает «Фонтанка».

Причиной розыска стало обвинение в организации убийства, совершенного в составе организованной группы. Тупальский, по версии правоохранителей, причастен к убийству предпринимательницы Оксаны Ледневой.

При этом адвокат предпринимателя сообщил, что о задержании Тупальского ему ничего не известно. По информации «Фонанки», арест обвиняемого в Италии состоялся еще в декабре 2017 года, в настоящее время идет процедура экстрадиции. Ее курирует Генеральная прокуратура.

Ранее стало известно, что Минюст США рассмотрит экстрадицию Гюлена из-за убийства посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году.