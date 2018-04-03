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Роспотребнадзор создаст черный список недобросовестных производителей сыров

16:58, 03.04.2018
Роспотребнадзор создаст черный список недобросовестных производителей сыров
Фото: pxhere.com

Роспотребнадзор усилит контроль за качеством сырной продукции, которая поступает в розничную продажу в России, и будет публиковать данные о недобросовестных производителях в открытом доступе на сайте защиты прав потребителей.

Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам встречи руководителя ведомства Анны Поповой с правлением Национального союза производителей молока.

«По результатам обсуждения Роспотребнадзором дано поручение своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего в нижнем ценовом сегменте», — передает ведомство.

Напомним, что в 2017 году излишек сыра на российском рынке достиг 96 тыс. тонн. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».

ПромышленностьАгропром
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