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Башкирия потратит на здравоохранение и образование полученные от «Башнефти» 16 миллиардов рублей

11:42, 03.04.2018 1
Башкирия потратит на здравоохранение и образование полученные от «Башнефти» 16 миллиардов рублей
Фото: kremlin.ru

Башкирия получила от «Башнефти» 16 млрд рублей после мирового соглашения компании с АФК «Система». Эти деньги власти республики намерены потратить на развитие здравоохранения и образования.

«Эти деньги мы получили на прошлой неделе. «Башнефть» перечислила налог на прибыль в размере 16 млрд рублей», — приводит «Интерфакс» слова главы Башкирии.

Хамитов пояснил, что «эта прибыль образовалась в результате перечисления компанией АФК «Система» на счет «Башнефти» 100 млрд рублей в результате судебного решения».

Напомним, что в начале марта «Система» выплатила 100 млрд рублей по мировому соглашению с «Роснефтью» и «Башнефтью». Перед этим компании подали иск к АФК на 131,6 млрд рублей.

ОбществоВласть Башкортостан
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