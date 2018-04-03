Минфин РФ: более 96% закупок госкомпаний в 2017 году осуществлялось на неконкурентной основе

В 2017 году доля конкурентных закупок госкомпаний упала с 5% до 3,6%. При этом более 96% закупок осуществлялось на неконкурентной основе. Об этом сказано в годовом мониторинге закупок госкомпаний впервые составленном Минфином РФ.

Половину поставок госкомпаниям осуществляли единственные поставщики. Это более 9,6 трлн рублей из 18,7 трлн рублей, которые госкомпании заплатили участникам рынка за год. Доля единственного поставщика составила 31% — этим способом оформляются самые дорогие закупки.

В пятерку крупнейших заказчиков с совокупным объемом закупок на 9 трлн рублей в 2017 году вошли «Роснефть» и три ее «дочки» — «Башнефть», «РН-Транс» и «РН-Юганскнефтегаз», а также ОАО РЖД, отмечает «Коммерсант».

Закупки у малого бизнеса выглядят позитивно. Их объем за год превысил 2 трлн рублей. Всего в таких закупках участвовали 48 тыс. малых и средних предприятий, а средняя цена договора составила 8,3 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2017 году предприниматели из РТ получили больше 14 тысяч госзаказов на 3,2 млрд рублей.