Вадима Воробьева назначили первым вице-президентом «Лукойла»

Первым вице-президентом ПАО «Лукойл» (переработка и сбыт) назначили ранее занимавшего должность старшего вице-президента по поставкам и продажам Вадима Воробьева.

Владимир Некрасов, ранее занимавший должность первого вице-президента, продолжит работу в компании в должности советника президента.

Должность вице-президента по поставкам и продажам «Лукойла» Воробьев занимал с 2017 года. До этого год был вице-президентом по нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке в компании и четыре года вице-президентом по координации сбыта нефтепродуктов. Карьеру в компании начинал с должности генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» в 2002 году.