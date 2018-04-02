Новости аналитики

22:01 МСК
Новости раздела
Аналитика

«Салаватстекло» Радика Султанова увеличило прибыль на 27%, до 2 миллиардов рублей

15:50, 02.04.2018
«Салаватстекло» Радика Султанова увеличило прибыль на 27%, до 2 миллиардов рублей
Фото: salstek.com

АО «Салаватстекло» Радика Султанова закончило 2017 год с прибылью в 2,07 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 27%.

Выручка предприятия также выросла с 7,16 млрд рублей в 2016-м до 8,01 млрд рублей в 2017-м, следует из опубликованной компанией отчетности. Таким образом, рост выручки составил 11,9%.

Себестоимость продаж также выросла до 4,49 млрд рублей.

Напомним, что «Салаватстекло» получило долю «Искож-инвеста» в Уфимском заводе эластомеров.

АО «Салаватстекло» считается одним из крупнейших предприятий России по производству оконного стекла.

АналитикаБизнес Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан