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В Татарстан приедет глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров

10:43, 02.04.2018
В Татарстан приедет глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров
Фото: minsvyaz.ru

В пятницу, 6 апреля, в Татарстан прибудет министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

Согласно плану мероприятий правительства РТ, Никифоров вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудит развитие Иннополиса.

Также глава Минкомсвязи РФ примет участие в заседании Наблюдательного совета Казанского федерального университета.

На прошлой неделе в Татарстан должен был приехать глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Он должен был открыть слет кадетов. Однако поездка отменилась.

ОбществоВласть Татарстан
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