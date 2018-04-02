В Татарстан приедет глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров
В пятницу, 6 апреля, в Татарстан прибудет министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.
Согласно плану мероприятий правительства РТ, Никифоров вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудит развитие Иннополиса.
Также глава Минкомсвязи РФ примет участие в заседании Наблюдательного совета Казанского федерального университета.
На прошлой неделе в Татарстан должен был приехать глава Следкома РФ Александр Бастрыкин. Он должен был открыть слет кадетов. Однако поездка отменилась.
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