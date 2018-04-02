Из-за бойкота после пожара в Кемерово в выходные снизилась посещаемость ТЦ

Массовые призывы бойкотировать торговые центры в субботу, 31 марта, стали причиной снижения посещаемости этих объектов на 10—20%. Об этом сообщили участники рынка.

В частности, проблемы с посещаемостью были в ТЦ Саратова, Волгограда и Самары. В других регионах этого не произошло, пишет «Коммерсант».

Коммерческий директор ITD Properties Индира Шафикова рассказала, что одним из способов восстановить покупательский поток в воскресенье в торговых центрах стали маркетинговые мероприятия. Ряд telegram-каналов сообщали, что специальные скидки на продукцию 30 и 31 марта предоставляли многие ретейлеры.



Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».

