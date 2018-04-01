Скончался правнук композитора Николая Римского-Корсакова

В Санкт-Петербурге скончался Александр Римский-Корсаков — правнук великого композитора Николая Римского-Корсакова. Об этом сообщили в музей-квартире музыканта.

«Ушел из жизни Александр Андреевич Римский-Корсаков (1936—2018), правнук композитора, продолжатель рода по линии младшего сына — Владимира Николаевича. Вся жизнь его была связана с Радиевым институтом имени В. Г. Хлопина — многолетний путь от младшего научного сотрудника до генерального директора», — говорится в сообщении музея в соцсети «ВКонтакте».

Александр Римский-Корсаков в 1985 году защитил докторскую диссертацию. После Чернобыльской аварии он был в числе сотрудников Радиевого института, проводивших обследование станции.