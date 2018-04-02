Сегодня в Татарстане потеплеет до +6, возможен небольшой снег

В понедельник, 2 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода c прояснениями. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Также возможен туман, в отдельных районах слабый гололед.

Ветер юго-западный умеренный, местами до сильного.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +1°С до +6°С.

В Казани днем ожидается от +3°С до +5°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +1°С до +3°С.

Ранее в МЧС по РТ предупредило о тумане 2 апреля.