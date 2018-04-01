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МЧС по РТ предупредило о тумане 2 апреля

13:49, 01.04.2018 1
МЧС по РТ предупредило о тумане 2 апреля
Фото: pxhere.com

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений 2 апреля. На территории республики местами ожидаются туман и слабый гололед.

МЧС рекомендует водителям:

  1. При движении на автомобиле в данных условиях отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
  2. Уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин;
  3. Избегать внезапных торможений, при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно;
  4. Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас;
  5. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии;
  6. Двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках.
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    Завтра тумана не будет.
    Про пожар в Кемерово МЧС никого , например, не предупреждало.
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