МЧС по РТ предупредило о тумане 2 апреля
ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений 2 апреля. На территории республики местами ожидаются туман и слабый гололед.МЧС рекомендует водителям:
- При движении на автомобиле в данных условиях отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- Уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин;
- Избегать внезапных торможений, при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно;
- Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас;
- Вся оптика должна быть в рабочем состоянии;
- Двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках.
комментарии
Про пожар в Кемерово МЧС никого , например, не предупреждало.