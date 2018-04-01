Путин внес в Госдуму законопроект о контроле в сфере противодействия коррупции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о совершенствовании контроля в сфере противодействия коррупции. Соответствующий документ зарегистрирован в базе системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.
Так, в случае принятия документа руководители госкорпораций, государственных внебюджетных фондов будут наделены правом получать справки по счетам физических лиц, а в отдельных случаях и юридических лиц при осуществлении проверок соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
Также для государственных и муниципальных служащих, работников государственных корпораций (компаний), государственных внебюджетных фондов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, будет создан упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности (за исключением увольнения в связи с утратой доверия) в случае признания ими факта совершения коррупционного правонарушения, передает «РИА Новости».
Напомним, что общая сумма выявленных в России взяток в 2017 году составила 6,7 млрд рублей.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушение Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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