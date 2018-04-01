Путин внес в Госдуму законопроект о контроле в сфере противодействия коррупции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о совершенствовании контроля в сфере противодействия коррупции. Соответствующий документ зарегистрирован в базе системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Так, в случае принятия документа руководители госкорпораций, государственных внебюджетных фондов будут наделены правом получать справки по счетам физических лиц, а в отдельных случаях и юридических лиц при осуществлении проверок соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Также для государственных и муниципальных служащих, работников государственных корпораций (компаний), государственных внебюджетных фондов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, будет создан упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности (за исключением увольнения в связи с утратой доверия) в случае признания ими факта совершения коррупционного правонарушения, передает «РИА Новости».

Напомним, что общая сумма выявленных в России взяток в 2017 году составила 6,7 млрд рублей.