Эксперты: доля состоятельных россиян оценивается менее чем в 1%

Количество россиян с ежемесячным доходом выше 120—150 тыс. рублей составляет 1,3 млн человек, или 0,9% от населения РФ.

Как сообщает РБК со ссылкой на презентацию ВТБ, исследование, которое провела компания MARC Russia, основывалось на официальных заработных платах россиян, без учета сотрудников, занятых в теневом секторе экономики. В опросе приняли участие около 5 тыс. человек из 100 городов.

В рамках исследования состоятельные россияне были разделены на три категории. В первую вошли жители столицы с доходами выше 150—200 тыс. рублей в месяц и других регионов с доходом от 120 до 150 тыс. рублей в месяц. Всего таких людей около 700 тыс.

В следующую группу вошли люди с доходами свыше 200 тыс. руб. в Москве и свыше 150 тыс. руб. в регионах. Их около 400 тыс. человек.

Третья группа насчитывает 200 тысяч человек, в нее вошли ультрахайнеты, которые зарабатывают 30—50 млн рублей.

Ранее Forbes включил девять россиян в топ-100 богатейших людей мира. Лидерами российского списка бизнесменов стали Владимир Лисин с состоянием в $19,1 млрд, Алексей Мордашов — $18,7 млрд, Леонид Михельсон — $18 млрд.