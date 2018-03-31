В Казани эвакуировали посетителей ТЦ «Мега» из-за звонка о подозрительных автомобилях

В субботу вечером посетителей торгового центра (ТЦ) «Мега» в Казани эвакуировали из-за звонка о подозрительных автомобилях перед зданием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.



«Около 20.00 мск поступило сообщение от мужчины, который сообщил о подозрительных автомобилях рядом с ТЦ «Мега» и сказал, что их нужно проверить. Полицейские выехали на проверку, было проведена эвакуация людей. Угрозы не подтвердились, сейчас центр работает в штатном режиме», — отметил представитель ведомства

Личность звонившего установлена, он доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Напомним, что в Татарстане проходит волна учебных эвакуация в торговых центрах в связи с пожаром в кемеровском ТЦ, который унес жизни 64 человек. Так, 28 марта были эвакуированы «Кольцо», «Парк Хаус» и другие.