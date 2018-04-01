Google с 13 апреля закроет сервис для сокращения ссылок goo.gl
С 13 апреля корпорация Google закроет свой сервис для сокращения URL-адресов goo.gl. Об этом говорится в блоге компании.
Среди причин такого решения указываются появление конкурентов и изменение процесса обмена ссылками из-за смартфонов и приложений.
База созданных ссылок будет работать до весны 2019 года, уже созданные сокращения URL-адресов продолжат свою работу.
Вместо goo.gl в Google будут использовать аналогичный сервис Firebase Dynamic Links (FDL). Также в компании рекомендуют использовать сервисы Bitly и Ow.ly.
Ранее сообщалось что Google разработает искусственный интеллект для армии США.
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