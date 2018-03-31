В Летнем саду Ижевска установят новый аттракцион

Руководство в Летнего сада им. Горького в Ижевске решило установить новый аттракцион. Он будет смонтирован к маю.

«Уже привезли часть аттракциона, мы начали подготовку к началу монтажных работ, — приводит izhlife.ru слова нового руководителя парка Сергея Буторина.

Он отметил, что к новому сезону экстремальный аттракцион должен быть установлен. Официальное открытие парка намечено на майские праздники.

По информации издания, основой аттракциона станет 50-метровая вышка. Его смогут посетить только совершеннолетние клиенты.

Новый аттракцион будет установлен на месте старого колеса обозрения.

Напомним, что Сергей Буторин был назначен гендиректором Летнего сада в середине марта. Он сменил на этой должности Андрея Самуськова, руководившего компанией с 2015 года.