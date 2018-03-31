«Татагролизинг» в 2017 году продал техники на сумму более 1 миллиарда рублей

В 2017 году АО «Татагролизинг» реализовало 624 единицы сельхозтехники и оборудования на сумму 1,11 млрд рублей. Кроме того, «портфель действующих договоров компании составляет 2,6 млрд рублей — это более 1000 договоров», цитирует генерального директора АО «Татагролизинг» Азата Зиганшина пресс-служба президента РТ.

В 2017 году выросли продажи кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, сеялок и почвообрабатывающей техники. В 2018 году планируется нарастить объемы продаж до 1,3 млрд рублей.

Напомним, Минфин России обещал поддержать программу приобретения отечественной сельскохозяйственной техники.