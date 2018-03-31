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Медведев постановил усилить контроль за оборотом наркотических веществ

08:53, 31.03.2018
Медведев постановил усилить контроль за оборотом наркотических веществ
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об усилении контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты правительства Российской Федерации связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ», — говорится в постановлении.

Предполагается, что изменения нормативно правовых актов необходимо для приведения их в соответствие с международными актами.

Ранее правительство расширило список наркотических и психотропных веществ.

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