Программисты создали реалистичный онлайн-симулятор ядерного взрыва

Программисты из организации Outrider Foundation создали реалистичный онлайн-симулятор ядерного взрыва.

Пользователи могут выбрать параметры взрыва (место и условия), а программа смодулирует его и покажет последствия. В том числе, представит визуальное отображение огненного шара, радиус радиоактивного поражения, ударной волны и зоны высокой температуры, а также число потенциальных жертв, сообщают «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может использовать ядерное вооружение в ответ на ядерный удар или в случае угрозы существованию страны.