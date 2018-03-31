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Технологии

Программисты создали реалистичный онлайн-симулятор ядерного взрыва

07:12, 31.03.2018 1
Программисты создали реалистичный онлайн-симулятор ядерного взрыва
Фото: pxhere.com

Программисты из организации Outrider Foundation создали реалистичный онлайн-симулятор ядерного взрыва.

Пользователи могут выбрать параметры взрыва (место и условия), а программа смодулирует его и покажет последствия. В том числе, представит визуальное отображение огненного шара, радиус радиоактивного поражения, ударной волны и зоны высокой температуры, а также число потенциальных жертв, сообщают «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия может использовать ядерное вооружение в ответ на ядерный удар или в случае угрозы существованию страны.

Технологии
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 31 марта
    такие симуляции сто лет как существуют
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