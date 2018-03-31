Досмотренный в лондонском аэропорту самолет «Аэрофлота» прибыл в Москву

Самолет «Аэрофлота», который вчера был осмотрен сотрудниками пограничной службы и таможни в лондонском Хитроу, прибыл в аэропорт Шереметьево, сообщает ТАСС.

О досмотре российского самолета стало известно вчера. По некоторым данным, британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа. Однако сотруднику посольства удалось договориться о присутствии капитана при досмотре.

Посольство России уже охарактеризовало досмотр в Лондоне самолета «Аэрофлота» как «еще одну грубую провокацию британских властей».