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Досмотренный в лондонском аэропорту самолет «Аэрофлота» прибыл в Москву

01:48, 31.03.2018
Досмотренный в лондонском аэропорту самолет «Аэрофлота» прибыл в Москву
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самолет «Аэрофлота», который вчера был осмотрен сотрудниками пограничной службы и таможни в лондонском Хитроу, прибыл в аэропорт Шереметьево, сообщает ТАСС.

О досмотре российского самолета стало известно вчера. По некоторым данным, британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа. Однако сотруднику посольства удалось договориться о присутствии капитана при досмотре.

Посольство России уже охарактеризовало досмотр в Лондоне самолета «Аэрофлота» как «еще одну грубую провокацию британских властей».

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