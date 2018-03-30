В Уфе построят новое хранилище для денег

Центробанк построит в Уфе новое хранилище для денег. Кассовый узел Нацбанка Башкирии (подразделение ЦБ) должен заменить два, действующих сейчас в столице РБ.

Центр хранения и обработки наличных денег входит в «100 инвестиционных проектов к 100-летию Башкортостана», передает «Башинформ».

Глава Нацбанка РБ Марат Кашапов рассказал, что ЦБ свозит наличные в такие центры. Из них деньги расходятся в кредитные организации региона.

«В кассовых узлах денежные знаки пересчитывают, выявляют поддельные. Здесь же отсортировывают ветхие банкноты, которые затем уничтожают, а годные банкноты и монеты вновь пускают в оборот», — поделился Кашапов.

Новый кассовый узел планируется открыть в 2019 году. В ЦБ надеются оптимизировать расходы на логистику, открыв новое хранилище для денег.