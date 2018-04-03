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Татарстанцы стали чаще оформлять кредитные карты

02:47, 03.04.2018

В феврале 2018 года жители Татарстана получили 17 566 новых кредитных карт. Это на 79,1% больше, чем год назад. В феврале 2017 года их было 9 808 штук, сообщили «Реальному времени» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Авторы исследования отмечают, что число выданных кредиток выросло в целом по стране. В феврале текущего года банки оформили 667,6 тыс. карт. Это на 62,9% больше аналогичного периода 2017 года.

В НБКИ объясняют ситуацию стабилизацией экономической ситуации в России.

В марте Центробанк заявлял, что в России выросли реальные доходы населения. Из-за этого ЦБ решил не ужесточать денежно-кредитную политику.

АналитикаЭкономикаБанкиБизнесРозничная торговля Татарстан
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