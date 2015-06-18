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Вступил в силу закон о лишении Виктора Януковича звания президента

07:10, 18.06.2015

На Украине вступил в силу закон о лишении Виктора Януковича почетного звания президента.

Накануне, 17 июня, данный закон был опубликован в официальной прессе — парламентской газете «Голос Украины». Документ вступает в силу с 18 июня — со дня, следующего за днем опубликования, передает РИА «Новости».

Верховная Рада Украины еще в феврале приняла закон, который предполагает лишение Януковича почетного звания президента.

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