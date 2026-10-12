Сегодня в Татарстане ожидается до +19 градусов
Будет переменная облачность, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный, западный с переходом на южный 4—9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с. Температура составит от +14 до +19 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».