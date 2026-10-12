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Сегодня в Татарстане ожидается до +19 градусов

07:00, 12.10.2026

Будет переменная облачность, без существенных осадков

Сегодня в Татарстане ожидается до +19 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный, западный с переходом на южный 4—9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с. Температура составит от +14 до +19 градусов.

Галия Гарифуллина

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Татарстан

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