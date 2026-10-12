Сегодня в Татарстане ожидается до +19 градусов

Будет переменная облачность, без существенных осадков

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный, западный с переходом на южный 4—9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с. Температура составит от +14 до +19 градусов.

Галия Гарифуллина