Верховный суд подготовил предложение о реформе суда присяжных в России

Изменения призваны усилить ответственность за вмешательство в деятельность присяжных и сократить основания для отмены оправдательных вердиктов

Фото: Динар Фатыхов

Верховный суд подготовил предложения по реформе суда присяжных в России. Изменения призваны повысить мотивацию граждан при исполнении обязанностей присяжного, усилить ответственность за вмешательство в деятельность присяжных и сократить основания для отмены оправдательных вердиктов сообщает РБК.

Предполагается создание общей коллегии, в которой будут объединены представители гражданского общества и профессиональные судьи или судья, рассказал судья Верховного суда Сергей Зеленин. Это позволит «существенно оптимизировать ход разбирательства дела, отказаться от многих нелогичных и излишних процедур» и поможет сократить срок рассмотрения дел. При этом разделение компетенций остается актуальным: присяжные заседатели, как и раньше, будут принимать решение по вопросам факта преступления, и их мнение не будет зависеть от профессионального судьи.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Голосуют они по своему внутреннему убеждению. При этом риск вынесения неясного или противоречивого решения снизится. Присяжные, не будучи профессиональными судьями, основываются преимущественно на своем жизненном опыте, они не обязаны мотивировать свои решения. И здесь тоже ничего не меняется, — объяснил Зеленин.

Ожидается, что благодаря упрощению процедуры участие присяжных станет более осознанным, а «вердикт более стабильным». В результате должно уменьшиться число повторно рассматриваемых дел после отмены приговора, вынесенного с участием присяжных.

Галия Гарифуллина