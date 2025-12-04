«Диалоги»: конференция об архитектуре стартовала в креативном кластере «Адонис»

17:19, 04.12.2025 27
1/27
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

В креативном кластере «Адонис» открылась IX архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги». Мероприятие, которое продлится до 6 декабря, собрало экспертов в области архитектуры и градостроительства.

Другие фотогалереи