8-9 октября 2026 года в Казани пройдет IV ежегодная Всероссийская конференция «Реки. Круизы. Маршруты».
Мероприятие посвящено актуальным вопросам развития водного туризма, круизного и яхтенного судоходства, пассажирских перевозок и модернизации прибрежной инфраструктуры.
Среди ключевых тем:
Состав участников объединяет широкий спектр элементов экосистемы пассажирского транспорта и туризма: федеральные и региональные органы исполнительной власти, круизные и яхтенные компании, девелоперы, разработчики инфраструктурных проектов, отраслевые учебные заведения, пассажирские перевозчики, судостроительные предприятия.
Конференция пройдет при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.
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