08 окт 2026

IV ежегодная Всероссийская конференция «Реки. Круизы. Маршруты»

IV ежегодная Всероссийская конференция «Реки. Круизы. Маршруты»

8-9 октября 2026 года в Казани пройдет IV ежегодная Всероссийская конференция «Реки. Круизы. Маршруты».

Мероприятие посвящено актуальным вопросам развития водного туризма, круизного и яхтенного судоходства, пассажирских перевозок и модернизации прибрежной инфраструктуры.

Среди ключевых тем:

  • Новые круизные города и маршруты в 2026-2027 гг.;
  • Инфраструктурные проекты водного туризма и развития территорий: яхтенные марины, прибрежная инфраструктура;
  • Государственная политика в области развития речного транспорта;
  • Модернизация причальной инфраструктуры: ключ в росту туристического потока и развитию малых городов;
  • Новые инициативы и подходы профильных вузов к оптимизации схемы «наука — производство — эксплуатация»;
  • Скоростные перевозки: успешные организационные модели для регионов.

Состав участников объединяет широкий спектр элементов экосистемы пассажирского транспорта и туризма: федеральные и региональные органы исполнительной власти, круизные и яхтенные компании, девелоперы, разработчики инфраструктурных проектов, отраслевые учебные заведения, пассажирские перевозчики, судостроительные предприятия.

Конференция пройдет при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

В.О. 18+

Календарь

Все мероприятия