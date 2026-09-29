Загородная жизнь и природа привлекают половину покупателей ЖК «ФоРест»

31% выбирают жизнь за городом, 19% — близость к реке и лесу

Фото: предоставлено ООО СЗ1 Казань

Половина покупателей ЖК «ФоРест», который строит ФСК Регион (входит в структуру ГК ФСК) в пригороде Казани, связывают свой выбор с загородным форматом и природным окружением. Из них 31% клиентов отдельно отмечают возможность жить за городом, еще для 19% важна близость к реке и лесу.

Самым популярным отдельным параметром стали комфортные условия покупки: их назвали 56% участников опроса. На этом фоне характеристики, связанные с образом жизни и окружением проекта, формируют второй крупный блок факторов выбора.

«В загородном проекте человек выбирает не только квартиру и количество квадратных метров. Важна сама среда, в которой он будет жить каждый день. По нашему опросу видно, что возможность быть ближе к природе действительно влияет на решение покупателей ЖК «ФоРест». Но одного привлекательного формата недостаточно: большое значение имеют и условия, на которых человек может приобрести квартиру. В итоге эти факторы работают вместе», — отметил директор департамента клиентских продаж и обслуживания сектора Запад ФСК Регион Евгений Мартынов.

Среди других критериев 8% покупателей называют функциональные планировки, 7% — надежность и репутацию застройщика. По 6% приходится на закрытую территорию и наличие собственной инфраструктуры, еще 3% отмечают транспортную доступность.

Средняя площадь приобретенной квартиры в ЖК «ФоРест» составляет 41 кв. м. Планировочные решения такого метража рассчитаны в том числе на пары и молодые семьи с ребенком: пространство разделяется на общую и приватную зоны. При этом деление функциональных зон в квартире характерно для всех типов планировочных решений независимо от комнатности.

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