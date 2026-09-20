В Казани завершение трехдневного голосования на выборах отметили праздничным концертом. У Центра семьи «Казан» выступили Фирдус Тямаев, «Отпетые мошенники», «Кар-Мэн», Салават и Татьяна Куртукова. Раис республики Рустам Минниханов обратился к жителям со словами благодарности: «Хочу выразить огромные слова благодарности за вашу гражданскую позицию. Выборы прошли успешно, и это ваша огромная жизненная гражданская позиция. Вам — процветания!» Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
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