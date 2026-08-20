В Казани создадут сборную для подготовки школьников к Всероссийским олимпиадам

Сборная объединит сильных учащихся и педагогов

Фото: Артем Дергунов

В Казани создадут городскую сборную для подготовки школьников к Всероссийским олимпиадам. Об этом сообщил на августовской конференции педагогов начальник Управления образования Ирек Ризванов, передает пресс-служба мэрии.

Сборная объединит сильных учащихся и педагогов. Ожидается, что новый формат позволит выстроить системную подготовку ребят к олимпиадам.

— В этом учебном году мы пересмотрим подходы к подготовке участников олимпиад. Мы создаем казанскую олимпиадную сборную. Давайте уходить от логики, когда школа работает сама по себе. В каждой школе есть сильные педагоги, методики, талантливые дети. Но, только объединяя этот опыт, ресурсы и возможности, мы сможем дать школьникам более сильную подготовку, — считает Ризванов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Учащиеся из Казани по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в этом учебном году получили 64% всех медалей Татарстана. 12 юных горожан вошли в состав сборной России и на международных олимпиадах получили три золотые, восемь серебряных и три бронзовые медали.

Напомним, в 10 школах Казани создадут образовательную платформу для подготовки будущих инженеров. Детям предоставят инженерное оборудование и дадут доступ к лабораториям вузов.



Галия Гарифуллина