«Рубин» в серии пенальти победил «Спартак» в матче второго тура Кубка России

Казанцы безукоризненно исполнили одиннадцатиметровые удары

Фото: Реальное время

«Рубин» победил «Спартак» в матче второго тура Кубка России Пути РПЛ.

Встреча в столице Татарстана завершилась в основное время со счетом 1:1. На 11-й минуте гол забил нападающий «Рубина» Жак Сиве. На 62-й минуте счет в матче сравнял форвард «Спартака» Манфред Угальде.

В серии пенальти казанцы оказались сильнее — 5:3. У «Спартака» единственную попытку не реализовал полузащитник Наиль Умяров.

Следующую встречу в Кубке России «Рубин» проведет против «Оренбурга».

