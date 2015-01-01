Международный форум «Kazan Digital Week»

С 29 по 31 октября в Казани в МВЦ «Казань Экспо» пройдет Международный форум «Kazan Digital Week» — ключевое событие в мире цифровых технологий, объединяющее ведущих экспертов, бизнес и государство для формирования технологического суверенитета России и ускоренного развития инноваций.

Форум проводится ежегодно при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан.

Тематические направления Форума:

  • Интеллектуальные транспортные системы
  • Цифровые технологии в государственном управлении
  • Цифровая индустрия 4.0
  • Цифровые технологии в образовании
  • Цифровые технологии в культуре
  • Кибербезопасность нового времени
  • Экосистема финтех
  • Инновации, интегрированные в бизнес
  • Цифровые технологии в здравоохранении и медицине
  • Цифровые технологии в сельском хозяйстве

К участию приглашаются производители и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения и высокотехнологичной продукции, стремящиеся развивать и внедрять современные решения.

