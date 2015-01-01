Международный форум «Kazan Digital Week»

С 29 по 31 октября в Казани в МВЦ «Казань Экспо» пройдет Международный форум «Kazan Digital Week» — ключевое событие в мире цифровых технологий, объединяющее ведущих экспертов, бизнес и государство для формирования технологического суверенитета России и ускоренного развития инноваций.

Форум проводится ежегодно при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан.

Тематические направления Форума:

Интеллектуальные транспортные системы

Цифровые технологии в государственном управлении

Цифровая индустрия 4.0

Цифровые технологии в образовании

Цифровые технологии в культуре

Кибербезопасность нового времени

Экосистема финтех

Инновации, интегрированные в бизнес

Цифровые технологии в здравоохранении и медицине

Цифровые технологии в сельском хозяйстве

К участию приглашаются производители и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения и высокотехнологичной продукции, стремящиеся развивать и внедрять современные решения.

