Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов
Будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, северный 6—11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура днем составит от +10 до +15 градусов.
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