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Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов

07:00, 01.10.2026

Будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь

Сегодня в Татарстане ожидается до +15 градусов
Фото: Сергей Козлов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, северный 6—11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура днем составит от +10 до +15 градусов.

Галия Гарифуллина

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Татарстан

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