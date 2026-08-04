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Армия России установила контроль над Бакшеевкой в Харьковской области

14:28, 04.08.2026

Это сделали подразделения группировки войск «Север»

Армия России установила контроль над Бакшеевкой в Харьковской области
Фото: Артем Дергунов

Армия России установила контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Это сделали подразделения группировки войск «Север», говорится в сообщении.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, вчера российские военные заняли Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.

Галия Гарифуллина

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