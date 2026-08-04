Армия России установила контроль над Бакшеевкой в Харьковской области
Это сделали подразделения группировки войск «Север»
Армия России установила контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Это сделали подразделения группировки войск «Север», говорится в сообщении.
Напомним, вчера российские военные заняли Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области.
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